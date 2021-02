Crisi da Covid, risoluzione per posticipare il pagamento degli interessi

Nella seduta di oggi, la commissione 2, Sviluppo Economico, ha approvato la risoluzione presentata da Jacopo Cellai (Forza Italia) e Alessandro Draghi (Fratelli d’Italia) per invitare il governo a “emanare specifici provvedimenti in accordo con gli istituti bancari per posticipare il pagamento degli interessi sui fidi bancari contratti dalle imprese per l’anno 2020” in seguito alla crisi prodotta dalla pandemia.

Nell’atto i consiglieri evidenziano come “molte imprese abbiano in concessione fidi bancari dai propri istituti di credito e che alla data del 1 marzo vengono addebitati gli interessi sulla parte di fido utilizzata”. La richiesta arriva una volta “rilevata l’eccezionalità della situazione economica e di conseguenza la necessità per molte imprese di utilizzare i fidi bancari per corrispondere le spese necessarie incomprimibili” e considerato “di conseguenza inopportuno richiedere il pagamento degli interessi in questione”.

A firmare la risoluzione anche i consiglieri della Lega Emanuele Cocollini e Antonio Montelatici, il presidente della commissione Enrico Conti (PD) e Angelo d’Ambrisi (Lista Nardella).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa