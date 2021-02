Trovato con la droga, in casa aveva una katana: arrestato 22enne a Empoli

Trovato con addosso la marijuana in via Livornese a Empoli, a casa ne aveva altro oltre a una katana con lama di 68 cm detenuta abusivamente, una pistola softair replicante la Beretta 92 FS e una mazza da baseball in alluminio. Parliamo di un 22enne empolese che è stato arrestato dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri.

Da tempo i militari stanno effettuando un attento monitoraggio sui principali luoghi di aggregazione giovanili.

Il ragazzo è stato fermato nel parcheggio vicino a un locale al momento chiuso. Oltre alla droga addosso aveva 85 euro. Le armi, la marijuana e i soldi sono stati sequestrati. Dopo una notte in camera di sicurezza, quest'oggi ci sarà il processo per direttissima.