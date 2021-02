Ingorghi fuori da Campostaggia, Lega: "Organizzazione indecente"

"Questa mattina, molti cittadini che avevano programmato visite presso l'Ospedale di Campostaggia o avevano necessità di recarsi al Pronto Soccorso, nonché numerosi operatori sanitari che avrebbero dovuto entrare a lavoro, hanno avuto grandi difficoltà ed in alcuni casi sono stati di fatto impossibilitati ad accedere all'Ospedale per il maxi ingorgo di auto dovuto alla totale mancanza di organizzazione nell'effettuazione dei tamponi anti-Covid programmati" A denunciare l'accaduto i consiglieri comunali della Lega che chiedono spiegazioni alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e al Sindaco Bussagli. "E' evidente che l'organizzazione è stata indecente e non ha funzionato. Vorremmo che chi di dovere dia spiegazioni alla cittadinanza sui motivi che hanno portato a questo grande caos, nella speranza che, nel caso dovessero esserci necessità ed emergenze analoghe, si trovino soluzioni più congrue per non bloccare l'intero ospedale e la normale viabilità di una delle principali arterie viarie della zona."

