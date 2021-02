Le barricate di Scandicci contro i fascisti, tre mesi di iniziative per ricordare i fatti

Concorso letterario per gli studenti delle medie con La Nazione, le scuole, Anpi. Sabato 20.2 il libro “Le Barricate. Foto storia di 100 anni fa” di Bacci. Domenica 28 febbraio il convegno Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Gli appuntamenti online sui canali del Comune di Scandicci.

Il 28 febbraio 2021 Scandicci celebra il centesimo anniversario delle Barricate. Nella stessa data del 1921, infatti, presso il ponte sulla Greve i cittadini eressero le Barricate, contro l’imminente attacco delle squadre fasciste che avevano assassinato il sindacalista Spartaco Lavagnini.

La città ricorda quei fatti storici con il programma di appuntamenti online sui canali ufficiali del Comune di Scandicci “Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo”, un progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scandicci in collaborazione con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, il Comitato Permanente per la Memoria, l’Anpi Scandicci, Quotidiano Nazionale - La Nazione Firenze, Associazione Arco, Mald’estro Compagnia, Filarmonica Bellini, Gilberto Bacci, e lo storico Gianni Silei.

“Le Barricate furono un moto civile, un moto di unione trasversale di tutti i ceti e di tutte le culture popolari presenti nella Casellina e Torri del 1921 – dice il Sindaco Sandro Fallani – per opporsi fisicamente alla barbarie e alle violenze, per resistere a chi voleva reimporre un’organizzazione della vita civile, associativa e sociale non più democratica. Era appena sorta la possibilità per milioni di persone e per tanti scandiccesi di poter iniziare a contare qualcosa e il 1921 segnò purtroppo l’inizio della vittoria della reazione. Ma su quelle basi nel 1943, e successivamente con le prime elezioni libere del dopoguerra, si è rifondata Scandicci, a partire da quella fiammella che non si è mai spenta neanche nel buio ventennio fascista. E’ grazie alle Barricate del 1921 se ancora noi ci ritroviamo in quei valori, nelle idee di quelle persone che sono diventate coscienza civile di un popolo intero”.

Tra le iniziative un Concorso di Scrittura per gli studenti delle secondarie di primo grado organizzato con il quotidiano La Nazione, le scuole e Anpi Scandicci, oltre alla presentazione sabato 20 febbraio (ore 17) del libro di Gilberto Bacci “Le Barricate. Foto storia di 100 anni fa”, incontro moderato dallo storico Gianni Silei con la partecipazione del Sindaco Sandro Fallani, di Giuseppe Matulli, Loretta Lazzeri, Renato Romei. Le iniziative partono venerdì 19 febbraio alle 17 con il video a cura di Mald’estro Compagnia “Le barricate di Scandicci 100 anni dopo. Direzione Libertà”, e si concludono venerdì 14 maggio 2021 con la premiazione del Concorso di Scrittura per le scuole.

Nella data dell’anniversario delle Barricate, domenica 28 febbraio 2021, oltre alla deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai caduti al Ponte 28 febbraio, alla presenza del Sindaco Sandro Fallani e della Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri (10,30), nel pomeriggio alle 17 l’incontro pubblico “Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo” a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, con la partecipazione di Giuseppe Matulli, Sandro Fallani, Roberto Bianchi, Daniele Paoletti, Niccolò Bartoloni, Vania Bagni; modera l’Assessora alla Cultura Claudia Sereni.

“Le scuole, le associazioni, il quotidiano La Nazione che racconta Scandicci tutti i giorni, gli storici, l’Istituto Storico Toscano della Resistenza, il mondo della cultura, il Comune: il programma per il centesimo anniversario delle Barricate di Scandicci è il risultato di un impegno corale, tante voci cittadine assieme per ricordare e celebrare fatti storici fondativi della nostra comunità”, dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni che ha promosso e coordinato l’organizzazione di tutte le iniziative in programma.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 20 febbraio 2021 ore 17

Sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci

“Le Barricate. Foto storia di 100 anni fa”

presentazione del libro di Gilberto Bacci

Con la partecipazione del Sindaco Sandro Fallani, Giuseppe Matulli, Loretta Lazzeri, Renato Romei.

Modera il prof. Gianni Silei

Venerdì 19 febbraio ore 17

sul canale Youtube del Comune di Scandicci

Le barricate di Scandicci 100 anni dopo

Direzione Libertà

Video a cura di Mald’estro Compagnia, regia di Alessandro Calonaci

Dal 19 Febbraio al 23 aprile 2021

Le Barricate di Scandicci 100 anni dopo

Concorso di scrittura per le scuole secondarie di primo grado di Scandicci

A cura di ANPI Scandicci, Associazione Arco, Barbara Trevisan, prof. Gianni Silei, Quotidiano Nazionale - La Nazione Firenze, Fabrizio Morviducci,

Premiazione pubblica venerdì’ 14 Maggio 2021

Sabato 27 e domenica 28 febbraio

Illuminazione del Ponte 28 Febbraio di Bianco/Azzurro

Domenica 14 Marzo 2021 ore 11

Sulla pagina Facebook del Comune di Scandicci

incontro speciale Libro della vita

Prof. Marino Biondi parla de Lo scialo di Vasco Pratolini.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa