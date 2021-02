(foto Easy News Press Agency)

Un crollo inaspettato, quello della passerella ciclopedonale sul collettore di Ponticelli, frazione pianeggiante di Santa Maria a Monte. La struttura è venuta giù nella serata di oggi, 16 febbraio. La passerella di Ponticelli non era ancora percorribile. Non sono note le cause del crollo e al momento non sono stati appurati feriti.

Passerella Ponticelli, non era ancora stata inaugurata

La giunta comunale guidata da Ilaria Parrella aveva approvato il progetto definitivo nel mese di aprile del 2019. La struttura, nelle intenzioni iniziali, doveva mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che volevano raggiungere l'area della Coop.

I lavori già iniziati si erano interrotti per attendere i tempi tecnici di maturazione del calcestruzzo ed erano ripresi con la realizzazione dei basamenti su cui è stata posizionata, lo scorso 22 ottobre 2020, la struttura metallica che costituisce il corpo della passerella. Proprio il corpo metallico si è spezzato in due. La struttura è costata 250mila euro.