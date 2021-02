La polizia ha sequestrato un sacchetto con 3 grammi di cocaina nascosto all'interno di un anfratto di un muro in vicolo del Quarantotti a Pisa. Ad avvertire la polizia della droga nascosta è stato un cittadino che al 113 ha riferito di aver visto un uomo, descritto come un nordafricano, che nascondeva il sacchetto. Gli agenti sono intervenuti e hanno effettivamente trovato il sacchetto che era stato ben nascosto in una fessura tra due mattonelle.