Scuole, in arrivo risorse per potenziare la connessione a Internet

Nelle scuole elementari e medie di Pistoia la connettività a Internet sarà potenziata grazie a un finanziamento di 48 mila euro che il Comune di Pistoia ha ottenuto dalla Regione Toscana partecipando a un bando finalizzato a favorire la connettività digitale in banda ultralarga degli istituti scolastici.

Verranno così migliorate le misure per la didattica “a distanza” nei 25 plessi scolastici che nei mesi scorsi ne hanno fatto richiesta all’Amministrazione comunale. Oltre al contributo verranno forniti anche 35 access point, ossia quei dispositivi che permettono accessi wireless (senza fili).

«In questo anno di emergenza sanitaria – sottolinea Alessandra Frosini, assessore all’istruzione – la didattica a distanza è stata strategica per portare avanti i programmi scolastici. Ne sono emerse alcune criticità, che hanno evidenziato quanto sia indispensabile, anche per le scuole, avere a disposizione una rete Internet veloce ed efficiente. Per questo abbiamo ritenuto importante partecipare al bando regionale per assicurarci ulteriori risorse da destinare agli istituti scolastici, per implementare strumenti e disponibilità informatiche che saranno senz’altro utili anche trascorsa la pandemia».

A breve, quindi, le 25 scuole individuate, tra primarie e secondarie di primo grado, potranno usufruire di una connessione a banda larga più veloce e riceveranno in comodato d’uso gratuito gli access point wifi.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa