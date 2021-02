Servizio Civile in Comune: la scadenza delle candidature slitta al 17 febbraio

Per permettere a tutti i giovani interessati di candidarsi, dal momento che i numerosissimi accessi contemporanei alla piattaforma DOL ieri non hanno consentito il corretto inserimento delle domande, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha prorogato di 48 ore la scadenza del bando di Servizio civile Universale.

Pertanto, c'è tempo fino alle 14 di domani, mercoledì 17 febbraio, per aderire anche ai due i progetti di Servizio Civile Universale attivati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno , per i quali si cercano 6 volontari in tutto.

La partecipazione è aperta a cittadini italiani e stranieri tra i 18 e i 28 anni, che saranno in servizio a Figline e Incisa Valdarno per un anno (orientativamente a partire dalla prossima Primavera) in biblioteca e presso l’ufficio Cultura e Marketing territoriale (4 posti) e presso l’ufficio Politiche sociali (2 posti).

Nel dettaglio, il progetto “Una valle di Cultura” coinvolgerà i quattro volontari nell’organizzazione e nella promozione degli eventi patrocinati dal Comune e delle altre attività (a tema arte, teatro, lettura, musica e fotografia) curate dall’ufficio Cultura e Marketing territoriale. Inoltre, saranno formati sull’archiviazione dei libri e sul sistema di rete interbibliotecario, in modo che possano essere autonomi nella relazione con l’utenza delle biblioteche comunali e nell’organizzazione di laboratori e iniziative adatte a tutte le età. Qui la scheda sintetica del progetto: scn.arciserviziocivile.it/sintesi_prg/94936.pdf .

“Laboratori di inclusione” è invece rivolto a due volontari, che affiancheranno l’ufficio Politiche sociali del Comune in attività (preventive o migliorative della qualità della vita) dedicate ad anziani, minori, giovani e disabili in particolari situazioni di disagio economico, psicofisico o relazionale. Qui la scheda sintetica del progetto: https://scn.arciserviziocivile.it/sintesi_prg/94935.pdf

I volontari selezionati saranno in servizio per un anno, svolgendo in media 30 ore settimanali e ricevendo un rimborso spese di 433,80 euro al mese. Si precisa che non è ammessa la candidatura a più di un progetto di Servizio Civile Universale, pena l’esclusione automatica delle domande.

COME CANDIDARSI – La domanda di ammissione deve essere presentata entro le ore 14 del 15 febbraio esclusivamente online, sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it, dove andrà indicato sia il nome del progetto per il quale ci si candida (“Una Valle di Cultura” oppure “Laboratori di inclusione”) sia la sede di attuazione (Comune di Figline e Incisa Valdarno).

Per accedere alla piattaforma e compilare la documentazione, però, occorre una verifica dell’identità del richiedente, che avverrà:

- tramite SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2, per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero oppure per cittadini di Paesi extra Unione Europea muniti di regolare permesso di soggiorno;

- tramite apposite credenziali da richiedere al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, secondo una procedura disponibile sulla pagina https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali , per i cittadini stranieri provenienti da un paese dell’Unione Europea oppure provenienti da Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein oppure per i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno.

COME RICHIEDERE LE CREDENZIALI SPID – Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è un modo per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione da computer, tablet e smartphone utilizzando un’unica Identità Digitale (username e password). Può esser richiesta gratuitamente oppure a pagamento ad uno dei 9 gestori attualmente attivi. Per velocizzare la richiesta, si consiglia di rivolgersi a a Poste Italiane che, dopo la necessaria registrazione online al sito https://www.poste.it/posteid.html, offre un servizio di identificazione gratuito presso qualsiasi ufficio postale. Per informazioni su altri gestori vai al link che segue[http://:%20https:/www.spid.gov.it/]: https://www.spid.gov.it/

Le selezioni saranno curate da Arci Servizio Civile, in qualità di ente promotore dei progetti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede locale al numero 055.943832 (Arci Servizio civile Valdarno; orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9,15-13; lunedì, mercoledì e venerdì anche nel pomeriggio, ore 16-19) oppure alla mail valdarno@ascmail.it oppure 3395405878.