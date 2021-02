Razzanelli (FI): "Addio a Tito Arecchi, pensò la Micrometropolitana per Firenze"

“Apprendo della scomparsa del professor Tito Arecchi che, per molti anni, ha insegnato presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Firenze. Arecchi – ricorda il consigliere di Forza Italia Mario Razzanelli – aveva trovato la soluzione ideale per la mobilità a Firenze col progetto della Micrometropolitana. Un progetto geniale, finanziato dalla Cassa di Risparmio di Firenze e realizzato dalla facoltà di ingegneria, che prevedeva una metropolitana leggera, formata da quattro anelli, a monorotaia. Un progetto che avrebbe avuto successo ma che, purtroppo – conclude Mario Razzanelli – fu scartato senza ragionevoli motivi. Un professore illuminato che mi ha sempre seguito per realizzare un trasporto sotterraneo a Firenze. Le idee di quel progetto innovativo potrebbero essere utilizzate anche oggi per terminare il trasporto su ferro nella città di Firenze. Alla moglie Iva, ai parenti ed amici i miei più sinceri e sentite condoglianze”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa