Ztl in centro storico a San Miniato, lavori in corso

Una Ztl nel centro storico di San Miniato. Il progetto è ancora in divenire ma potrebbe essere adottato nei mesi a venire. La città della Rocca ha già avuto chiusure simili negli ultimi tempi, ma adesso si prepara a una Zona a Traffico Limitato vera e propria, con tanto di varchi elettronici e telecamere.

La zona individuata è il centro storico nella parte alta del Comune, quella in pratica che veniva già chiusa durante l'estate. Già nel 2020 è partito il progetto con un contributo ricevuto per la valorizzazione dei luoghi del commercio. In questi giorni sono in corso i lavori per gli allacciamenti della luce, che serviranno per varchi e telecamere.

I varchi saranno in cinque posizioni: corso Garibaldi all'altezza di viale XXV Aprile; via Guicciardini all'intersezione con Via San Carlo/SS. Cosimo e Damiano; via IV Novembre angolo via Borgonuovo; via Don Minzoni all'intersezione con piazza San Francesco; via Conti all'altezza del civico 25.

"Il percorso va condiviso con le associazioni di categoria, i commercianti, i residenti e le consulte. Le chiusure che a oggi sono previste sono il punto di partenza per l'attivazione dei varchi. Il percorso di condivisione è necessario per poi capire come verranno messi in funzione i varchi. Dobbiamo stabilire con la cittadinanza modalità e tempi di una messa in funzione" ha detto il vice sindaco Elisa Montanelli.

Perché questa decisione? Ancora Montanelli: "Per noi è un modo per migliorare il decoro urbano, andrà a sostituire le transenne lasciate in mezzo alla strada durante le chiusure. Inoltre la Ztl va incontro al lavoro della polizia municipale, lasciandole più tempo per controllare il centro cittadino quando è chiuso. Così si può anche aiutare il commercio".