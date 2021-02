Altro riconoscimento per la piattaforma Cws della Ceam: ottenuta la validazione GMP

Ceam Group piazza un altro, importante colpo. La Piattaforma IOT – MES CWS non solo si riconferma soluzione globale al massimo livello utilizzabile in tutti i settori ma ora, con la nuova validazione GMP (21CFR P11 – EU CGMP Annex 11 – ISO13485), risulta essere il pacchetto al top in moltissimi ambiti, come ad esempio quello farmaceutico dove bisogna certificare la ripetibilità del processo produttivo per creare farmaci conformi alle norme e sempre uguali.

La piattaforma integra in un solo prodotto una serie di funzioni utilizzate nel mondo IOT e industria 4.0, si tratta cioè di un insieme di software integrati per la gestione di aziende ad alto contenuto tecnologico. Con la nuova validazione GMP, che certifica che la piattaforma è conforme alle più recenti normative mondiali, la Ceam di Empoli si mette quindi sullo stesso piano delle grandi multinazionali del settore. L'azienda di Empoli è l'unica in Italia a poter vantare questo risultato.

La piattaforma può essere applicata a moltissimi ambiti. Si va dalle produzioni farmaceutiche a quelle nutraceutiche a quelle biomedicali e, più in generale, in ogni settore dove sia necessaria una totale conformità alle severissime linea guida. La già potentissima e flessibile piattaforma CWS si arricchisce così di nuove e più specifiche funzionalità che non solo sono conformi agli ultimi requisiti normativi, ma aggiungono specifiche funzionalità avanzate che integrano nella piattaforma buona parte delle informazioni documentali che in genere vengono archiviate cartacee.

In parallelo all’ennesima evoluzione del proprio prodotto CWS, Ceam continua a crescere con altre e non meno importanti progetti ormai in dirittura di arrivo. L'azienda di via Val d'Orme ha infatti esteso anche il gruppo di Field Engineer, anche in ambito GMP a supporto dei clienti e delle loro applicazioni. Si rinnova quindi il motto aziendale che ormai da molti anni è la filosofia vincente dell'azienda: Ceam anticipa il futuro, creiamo risposte a domande che ci arriveranno anche tra anni!

Fonte: CEAM Group