Asfalto deteriorato in viale Matteotti, al via il ripristino

Sarà effettuato nella notte tra giovedì e venerdì il ripristino dell’asfalto in viale Matteotti da piazza della Libertà a via Fra’ Bartolommeo. Si tratta della striscia sulla quale, prima dell’inizio dei lavori di Publiacqua per la nuova conduttura dell’acquedotto era collocato il new jersey di separazione tra le due direttrici di marcia e che oggi invece è utilizzato per la circolazione.

L’intervento comporterà la chiusura al transito delle corsie in entrambi i sensi di marcia con lo spostamento dei veicoli nell’area di cantiere che sarà riaperta per le ore necessarie a completare i lavori.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa