Ex assessore regionale Grieco scelta come consigliere dal ministro dell'istruzione Bianchi

È terminato da poco meno di un anno l'incarico di assessore regionale alla scuola e al lavoro per Cristina Grieco e subito è arrivata una proposta da parte del neo ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Grieco, 57 anni, livornese, è stata scelta come consigliere del Ministro. Nella scorsa legislatura regionale Grieco ha anche ricoperto il ruolo di coordinatrice della commissione lavoro della conferenza delle Regioni.

Ecco come ha commentato la notizia su Facebook:

"Sono onorata, felice, orgogliosa e pronta alla nuova bella sfida. Il neo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi mi ha appena chiamato a far parte della sua squadra. Mi dovrò occupare di tenere i rapporti con le Regioni e PA per i temi che vedono competenze concorrenti tra i diversi livelli di governo (in modo particolare la filiera di Istruzione e Formazione Professionale, gli ITS, l’apprendimento permanente). Che dire? Avere la stima e il riconoscimento del Ministro, con l’opportunità di mettermi a disposizione lavorando su temi che ho affrontato nelle mie esperienze professionali e da assessora in Toscana è una grande soddisfazione. Il Ministro ieri ha incontrato le Regioni e mi ha detto che quando ha comunicato al gruppo la sua decisione riguardo al mio incarico, dalle mie ex colleghe e dai miei ex colleghi assessori è partito un applauso spontaneo. Mi sono davvero commossa. Ecco, questo è il regalo più bello che mi potessero fare"

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa