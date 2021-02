Crollo passerella a Ponticelli, l'opposizione chiede un Consiglio comunale aperto

Ieri sera alle 19,25 è crollata la passerella ciclopedonale sul collettore dell’Usciana nella frazione di Ponticelli.

Fortunatamente non ci sono state vittime, ma alla luce di questo grave fatto, che avrebbe potuto coinvolgere operai e successivamente passanti su questa passerella nata invece per mettere in sicurezza gli abitanti del nostro comune, il capogruppo e i consiglieri della lista SMAM di Tutti, chiedono, con urgenza, un Consiglio Comunale aperto da svolgere nella palestra di Ponticelli, secondo le normative anti-covid, nel quale, il Sindaco e l’Assessore ai lavori pubblici vengano a spiegare ai cittadini quanto avvenuto, chiarendone le cause e le responsabilità.

Questa richiesta è dovuta perché sia fatta chiarezza, non solo ai consiglieri ma soprattutto ai cittadini, e sia garantita la massima trasparenza sulle responsabilità di chi è preposto alla sicurezza sia per competenza tecnica che politica.

Il capogruppo e i consiglieri della Lista Santa Maria a Monte di Tutti

Francesco Petri

Manola Diomelli

Patrizia Faraoni