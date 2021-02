Masterplan di Santa Maria Novella, Cna approva: "Sia fatta Casa delle eccellenze"

C’è l’ok di CNA Firenze Metropolitana per il nuovo masterplan per il Complesso di Santa Maria Novella, in particolare per quanto riguarda lo spazio che sarà dedicato all’artigianato.

“È una nostra storica proposta quella di reinventare aree inutilizzate con la creazione di uno spazio espositivo e di vendita permanente riservato agli artigiani fiorentini che lo occuperebbero con turnazioni, in modo che il meglio dell’artigianato locale possa trovarvi spazio e confidiamo che l’idea di Palazzo Vecchio vada in questa direzione - commenta Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana – Un’ottima progettualità quella del Comune di Firenze e non solo per l’artigianato. Ancor più significativa in un periodo critico come l’attuale: un segno che l’amministrazione c’è, è proattiva e guarda al futuro”.

La proposta dell’associazione è forte di un’esperienza passata e di successo: la cosiddetta Casa delle Eccellenze che, durante Milano Expo, fu allestita nell’ex Tribunale di Piazza San Firenze.

“Un esperimento di successo che chiediamo da tempo di rinnovare in un’area centrale della città. L’ex tribunale, concesso al Museo Zeffirelli, sarebbe stato perfetto, ma i contenitori in centro non mancano affatto e Santa Maria Novella va in questa direzione” prosegue Cioni.

I vantaggi sarebbero multipli: “recupero di un contenitore inutilizzato, sostegno economico all’artigianato che, come molti altri settori economici della nostra città sta attraversando un periodo oltremodo difficile, ed anche entrate per Palazzo Vecchio visto che gli artigiani corrisponderebbero un affitto per i periodi di occupazione” conclude Cioni.

CNA rinnova a Palazzo Vecchio la sua disponibilità per lavorare in tal senso, mettendo a disposizione il know-how maturato durante l’esperimento di Milano Expo.

Fonte: Cna Firenze