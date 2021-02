Liberazione di Cerreto Guidi, il Pci chiede di celebrare il 2 settembre '44

Il 2 settembre 1994 l'Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi, a nome di tutta la sua popolazione, poneva sulle mura dell'edificio comunale una lapide in ricordo della Liberazione del nostro territorio comunale tutto, avvenuta il 2 Settembre 1944, quando le truppe alleate, sostenute dalle forze parigiane, liberarono Cerreto Guidi e le sue frazioni dalla guerra e dal terrore nazifascista.

Quello che va ricordato e che deve risultare indelebile nella memoria e nella coscienza di tutti, è il sacrificio di tante Donne e tanti Uomini, Lavoratrici e Lavoratori che, per senso di libertà, solidarietà e giustizia lottarono contro la barbarie nazifascista e la guerra. È necessario ricordare la lotta di tutti coloro che si unirono nelle Brigate Partigiane per la guerra di resistenza, vero e proprio riscatto civile di una comunità, ma va anche ricordato il sacrificio di coloro che hanno in qualsiasi modo sostenuto quella lotta, hanno protestato, scioperato e combattuto il fascismo, pagando spesso delle conseguenze gravi fino anche la morte.

Riteniamo che la memoria storica di questi sacrifici non debba andare persa, ma anzi, debba essere sostanza e materiale fondante delle coscienze delle persone di oggi, per poter vivere in una società più giusta, equa e rispettosa dei valori umani.

Oltre alla lapide apposta sulle mura dell'edificio comunale, nel nostro comune esiste anche un altro ricordo indelebile di quel 2 Settembre 1944, l'intitolazione a Lazzeretto della via principale. Tutto questo dimostra come la nostra comunità mai abbia cessato di rendere omaggio: alle vittime innocenti, a tutti coloro che sacrificarono la vita, alla loro memoria, al ricordo di quel giorno.

Viviamo oggi tempi non facili, dove, per di più, una destra populista e reazionaria cerca di prendere sempre più possesso della vita politica e sociale del nostro Paese. Questo, considerati i sacrifici fatti dai nostri padri e per le generazioni più giovani dai nostri nonni ma anche bisnonni, per lasciarci una nazione libera e democratica dove ogni donna e uomo possa realizzare al meglio la propria vita, questo, non può essere accettato. Sentiamo quindi la necessità di riconfermare continuamente il pieno valore degli ideali di pace, di libertà, di democrazia e di solidarietà che caratterizzarono la resistenza e la guerra di liberazione costituendo il fondamento della Costituzione Repubblicana e che devono caratterizzare la nostra societa anche oggi e in ogni tempo.

Come Gruppo Consiliare del Partito Comunista Italiano abbiamo presentato un OdG al Consiglio Comunale, dove chiediamo al Sindaco e all'Amministrazione di Cerreto Guidi, in virtù di quanto esposto, di voler istituire ufficialmente nel nostro Comune la "Celebrazione del 2 Settembre" con attività, in quel giorno, da organizzare ogni anno per omaggiare il Ricordo e la Ricorrenza, con la partecipazione del Sindaco e di consiglieri i cui gruppi consiliari si riconoscano nei valori della Resistenza, dell'Antifascismo e della nostra Costituzione Repubblicana e di quelle Associazioni che condividono questi stessi Valori.

Fonte: Pci sezione Empolese Valdelsa