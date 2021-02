Montespertoli, divieti sulla Sp 81 ‘Cipollatico-San Pancrazio'

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto sulla Sp 81 ‘Cipollatico-San Pancrazio’, l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, oltre alla limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 1+500 al km 1+550 circa, nel comune di Montespertoli, fino al giorno 27/02/2021 con orario 00.00/24.00, per consentire lavori di armatura e getto per completamento muro in cemento armato a confine strada.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa