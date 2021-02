Novità Use Computer Gross: Marco Legnini sostituisce Lorenzo Turini

Novità nel roster dell'Use Computer Gross che fa registrare un arrivo ed una partenza. Alla corte di coach Alessio Marchini è arrivato Marco Legnini, mentre ha lasciato la squadra Lorenzo Turini.

Classe 1996, romano, Legnini ha giocato nella scorsa stagione ad Alessandria, in serie B. Ha iniziato a giocare nella Sam Roma dove si è tolto anche la soddisfazione di vincere uno scudetto giovanile Under 19. Alla Vis Nova, sempre nella capitale, ha disputato il suo primo campionato di serie B, categoria nella quale ha sempre militato passando da Patti, Reggio Emilia, Crema ed infine Alessandria. Quest'anno aveva iniziato la stagione in serie A alla Virtus Roma, società che però, come si sa, è fallita e quindi era in cerca di una nuova sistemazione. Ala dotata di un buon tiro dal campo e dalla lunga, difensivamente si accoppia bene con giocatori anche fisici grazie ad un buon atletismo. Arriva con tanta voglia di far bene e dare una mano alla squadra in questo difficile momento.

Come detto, prenderà il posto di Lorenzo Turini a cui va il grazie della società oltre agli auguri delle migliori fortune umane e professionali. "Salutiamo Legnini che arriva e Turini che ci lascia - spiega coach Alessio Marchini - questo avvicendamento la vedo come una sconfitta, avrei voluto tirare fuori di più da Turini e riuscire a valorizzarlo. Purtroppo le cose sono andate così e siamo arrivati a prendere questa decisione. La scelta è caduta su Marco Legnini sia per le sue doti tecniche ma anche per quelle umane. Sono sicuro che si inserirà rapidamente nel nostro contesto e ci darà una mano per migliorare, può essere una pedina importante della squadra da qui a fine anno".

Carriera Marco Legnini

21/21 B Use Computer Gross

19/20 B Fortitudo Alessandria

18/19 B Pallacanestro Crema

17/18 B Basket 2000 Reggio Emilia

17/18 B Sport è Cultura Patti

16/17 B Vis Nova Basket Roma

15/16 C Sam Roma

14/15 C Reg Sam Roma

14/15U 19 Sam Basket Roma

13/14 C Reg Sam Roma

