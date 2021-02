PalaGiannelli a Siena a disposizione dell'Asl per la campagna vaccinale

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro fattivo contributo alla comunità senese”. Così il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone commenta l’inizio della vaccinazione di massa anti Covid all’interno della struttura del PalaGiannelli a Siena. L’impianto è stato scelto dalla Asl Toscana Sud Est come punto di riferimento per la provincia di Siena e la Polisportiva, proprietaria della struttura, ha messo volentieri a disposizione il palazzetto. Grazie agli ampi spazi sia interni che esterni, la campagna di vaccinazione anti Covid potrà svolgersi in tutta tranquillità e i protocolli dalla Asl potranno essere applicati senza alcun problema, attraverso i percorsi già individuati e rodati nelle prime giornate della campagna. La Polisportiva ha provveduto anche ad alcuni piccoli lavori all’interno dell’impianto per rendere ancora più agevole il lavoro dei sanitari e degli addetti ai lavori, oltre che il percorso dei pazienti.

“Abbiamo avuto giorni intensi – sottolinea Saccone – per organizzare, preparare e mettere a disposizione il nostro impianto. Lo abbiamo fatto con grande disponibilità e grande orgoglio, del resto la Polisportiva ha nei propri principi etici, espressi anche nel nostro Statuto, quello della solidarietà, della socialità e della tutela del bene pubblico. Abbiamo affrontato, come del resto le altre realtà sportive, tante difficoltà in questi ultimi mesi. Difficoltà che purtroppo proseguono per una realtà come la nostra, che parte dal senso di comunità e socialità fra i nostri soci, ma siamo felici di poter mettere a disposizione la nostra struttura per dare un contributo alla lotta contro la pandemia, nella speranza di tornare al più presto alla normalità e di sconfiggere tutti insieme il Covid. La tutela della salute pubblica è una priorità per tutti”.

Il PalaGiannelli ha ospitato in passato pagine memorabili di storia dello sport cittadino, all’interno di questa struttura, grazie alle autorità e al contributo di tutte le professionalità sanitarie, si scriverà nei prossimi mesi una pagina di storia della comunità senese. “E’ questa la nostra consapevolezza – conclude Antonio Saccone – e motivo di ulteriore orgoglio, ma, ripeto, è una pagina che dobbiamo scrivere tutti insieme”.

Fonte: Polisportiva Mens Sana