Passerella crollata a Ponticelli, èViva: "Fatto grave. Si convochi consiglio comunale aperto""

Il crollo della passerella ciclopedonale di Ponticelli, non ancora inaugurata, è un fatto grave non solo per il danno economico in sé, ma perché non si è trasformato in tragedia per puro caso.

Il Sindaco di S.Maria a Monte accolga la richiesta dell’opposizione di centrosinistra e convochi immediatamente un Consiglio Comunale aperto per informare i cittadini sulle cause del crollo e sulle responsabilità.

Il disastro, che fortunatamente si è fermato a soli danni materiali, rappresenta la sintesi dell'operato della giunta Parrella. E' stata la giunta delle opere inutili e delle opere ad orologeria, dato che le forze che la compongono poco possono rispetto all'idea del futuro del territorio comunale

Si sono privilegiate opere piccole, che costano poco e sono visibili da tutti, ma che hanno una scadenza temporanea.

Questa giunta ha costruito negli anni un bel castello di carte, e il crollo del ponte rischia di simboleggiarne l'epilogo triste

èViva Valdarno Inferiore