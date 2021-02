Pestaggio in carcere, condannati 10 agenti a oltre 2 anni di pena

Condannati tra i 27 e i 32 mesi (oltre due anni di pena) per tortura e lesioni aggravate 10 agenti della polizia penitenziaria in servizio nell'ottobre 2018 nel carcere di San Gimignano. Il gup di Siena Jacopo Rocchi ha espresso la sentenza dopo 3 ore di camera di consiglio. Il processo era in rito abbreviato per i 10 agenti. Le accuse riguardavano il pestaggio di un detenuto durante un trasferimento di cella. Il pm aveva chiesto condanne a 3 anni per 8 agenti, 2 per un altro e 22 mesi per il decimo imputato. Poche settimane prima della sentenza, sul Tg3 era stato mandato in onda il filmato delle telecamere di sorveglianza che ritrae il momento in cui avviene il pestaggio.