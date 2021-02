Pisa, 47mila articoli per fumatori sequestrati dalle fiamme gialle

I Baschi Verdi della Compagnia della Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito dei controlli sugli esercizi autorizzati alla vendita di generi di monopolio, hanno “passato al setaccio” numerosi negozi operanti nel centro storico e nei pressi della locale stazione ferroviaria.

Le Fiamme Gialle si sono insospettite per il numero di giovani intenti a confezionare sigarette appena usciti da alcuni alimentari e negozi di bigiotteria.

Per vederci chiaro, hanno proceduto al controllo degli esercizi commerciali, nei quali sono stati rinvenuti oltre 47.000 articoli per fumatori, ovvero cartine, filtri e materiale per il confezionamento di prodotti da fumo, posti in vendita in assenza di autorizzazione ed in completa evasione di imposta.

Gli imprenditori, tutti di origine del Sud-Est Asiatico, sono stati sanzionati amministrativamente per circa 100mila euro.

Fonte: Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pisa