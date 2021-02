Poste italiane inaugura nuova sede ufficio postale a Barberino di Mugello

Completato il trasferimento dalla vecchia struttura, chiusa a causa del terremoto di dicembre scorso, è stato inaugurato oggi nella sede di via della Lora 7 il nuovo ufficio postale di Barberino di Mugello.

Nella realizzazione dell’ufficio, caratterizzato dall’eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza: quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo (roller cash), monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere sempre attive, totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e ingresso con porta blindata antisfondamento. L’intera struttura è priva di barriere architettoniche.

Disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, l’ATM Postamat di ultima generazione di Barberino di Mugello, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Lo sportello automatico può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. È inoltre dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di attacco criminoso.

Il nuovo ufficio postale di Barberino di Mugello soddisfa in un ambiente più confortevole tutte le richieste della clientela, sia per i servizi postali sia per quelli finanziari.

Invariati gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Fonte: Poste Italiane - Ufficio Stampa