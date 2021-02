Rotatoria di Carraia, chiusura dei lavori a breve

Lavori in corso alla nuova rotatoria in fase di realizzazione alle porte della zona commerciale-industriale di Carraia. Ormai ci siamo, sono gli ultimi ritocchi per una delle opere più importanti della viabilità cittadina.

La nuova rotatoria all’ingresso della strada Circonvallazione Sud, realizzata per connettere più velocemente la parte sud cittadina alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, è ormai uno snodo cruciale per la città. Fra qualche settimana sarà terminata con tutti i crismi, ma ormai da mesi è utilizzata dai veicoli secondo il progetto. Inoltre da qualche giorno è completamente illuminata con lampioni a led di ultima generazione.

Da lunedì prossimo, 22 febbraio, sarà cambiata la viabilità in modo temporaneo al fine di consentire l’intervento di completamento della nuova rotatoria a forma di ‘otto’.

Una variazione che sarà indicata dalla segnaletica di cantiere e che proseguirà fino al 5 marzo.

MODIFICA ALLA VIABILITÀ – Le operazioni che inizieranno lunedì 22 febbraio prevedono l’asfaltatura finale di tutta l’area, con la realizzazione degli ultimi due strati di pavimentazione e il successivo tracciamento della segnaletica orizzontale e l’installazione di quella verticale.

Questo comporterà in una prima fase la chiusura completa della circonvallazione sud che quindi non sarà transitabile in entrambi i sensi, né in arrivo dalla FiPiLi né in ingresso da Carraia dal 22 febbraio al 25 compreso. Questo per l’asfaltatura della grande rotatoria a 8 nel lato a sud.

Nelle altre due fasi di asfaltatura la Circonvallazione sarà chiusa solo in arrivo dalla FiPiLi.

Questo significa che dal 22 febbraio al termine dei lavori previsto venerdì 5 marzo, la nuova strada di circonvallazione sarà chiusa in modo continuativo in arrivo dalla superstrada verso Carraia.

Questo per diminuire il più possibile il passaggio di mezzi durante l’esecuzione dei lavori di asfaltatura.

Dal 26 febbraio invece sarà possibile da Carraia raggiungere lo svincolo della FiPiLi e quindi direttamente anche la Strada Regionale 429.

Sarà invece sempre raggiungibile, per tutta la durata dei lavori, l’area commerciale di Via Pirandello, nel tratto senza sfondo.

Da sottolineare che nell’ultimo giorno di lavorazione, venerdì 5 marzo, nel quale sarà realizzata il lato est della rotatoria e parte di Via Pirandello verso Via Gian Battista Vico, sarà possibile uscire da Via Pirandello (Zona Commerciale senza sfondo) solo immettendosi nella Circonvallazione a Sud e raggiungendo lo svincolo della FiPiLi.

Inoltre il tratto di Via Pirandello dalla rotatoria verso Via Vico, sarà transitabile solo in direzione città. Sarà quindi chiuso da Via Vico verso la rotatoria. Per raggiungere la Circonvallazione Sud, in questo periodo di lavori, dal 22 febbraio al 5 marzo compreso, sarà necessario immettersi su Via Carraia e svoltare a sinistra su Via Pirandello verso la rotatoria.

Vista la presenza di personale lungo la strada si raccomanda ai conducenti dei mezzi di limitare la velocità e di prestare la massima attenzione alla segnaletica.

CHIUSURA CIRCONVALLAZIONE SUD

dal 22 febbraio al 25 febbraio compreso: chiusa e non transitabile in entrambi i sensi.

dal 26 febbraio al 5 marzo compreso: chiusa solo in arrivo dalla FiPiLi verso Carraia, aperta e transitabile da Carraia direzione svincolo Empoli Centro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa