Scuola: riduzioni Isee negate per genitori empolese, Capraia e Limite Viva-FdI chiede soluzioni

Oggi il gruppo consiliare Capraia e Limite Viva - Centro Destra Unito, ha depositato presso gli uffici del comune, la mozione a favore di tutti coloro che a cause varie si ritrovano a mandare i propri figli in istituti scolastici con sede in un comune diverso da quello di residenza.

Nel comune di Capraia e Limite, come tutti ben sanno, il Sindaco e la Giunta hanno emesso nel 2019 una deliberazione con cui si escludono i non residenti a beneficiare dell'agevolazione ISEE.

Tutto parte da una famiglia empolese che mediante segnalazione diretta al comune e alcun risultato, è entrata in contatto col gruppo consiliare quota Fratelli d'Italia (eletti nella lista Capraia e Limite Viva) per la presa in carica della vicenda.

Dopo un primo approccio per le vie brevi, l'opposizione ha dunque deciso di intervenire formalmente per coinvolgere gli organi decisionali del municipio con l'auspicio di trovare la risoluzione al problema che coinvolge altre famiglie non meglio identificate e/o dichiarate.

Fonte: Fratelli d'Italia