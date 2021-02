Sesto Fiorentino, Giani agli studenti dell'Enriques Agnoletti: "Fate memoria della pandemia"

“Momenti educativi e di dialogo con i giovani come quello al quale ho partecipato stamani rappresentano un investimento per il futuro”.

Così il presidente Eugenio Giani al termine della sua partecipazione all’incontro “Epidemie e assistenza attraverso i secoli” organizzato nell’ambito del Forum degli studenti all’Istituto Liceo Scientifico A. M. Enriques Agnoletti di Sesto Fiorentino in corso oggi e domani. Con Giani, Giancarlo Landini della Fondazione Santa Maria Nuova e Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili e l’innovazione.

Il forum, appuntamento fisso per gli studenti dell’Enriques Agnoletti, non si è fermato nemmeno durante la pandemia. Gli studenti, adottando i dovuti accorgimenti con il distanziamento e scegliendo una modalità online per metà di loro a turno, hanno trovato il modo di organizzarlo ugualmente. Così mentre il 50% della scuola assiste in presenza, l’altro 50% svolge attività proposte dal Forum in remoto e assiste agli streaming su Twitch. Domani i ruoli si scambiano.

“Abbiamo parlato della pandemia, della apertura delle scuole, dell’importanza dei comportamenti individuali e del ruolo che i giovani hanno nella corretta gestione pandemica – ha proseguito Giani - Il dialogo nell’ambito delle assemblee con i giovani è un ingrediente fondamentale di crescita, tanto più in questo momento. I giovani sono i protagonisti dell’oggi e lo saranno del domani ed è bene che in questa fase storica possano elaborare il significato della pandemia con tutto quello che ne consegue. In una società che aveva perso la memoria di cosa vuol dire “epidemia”, i nostri giovani dovranno custodirne il significato e le implicazioni profonde che coinvolgono i comportamenti, la società e la natura stessa dell’essere umano”.

“Abbiamo ricevuto e ascoltato molto volentieri il presidente Eugenio Giani che abbiamo invitato come relatore al Forum perché dobbiamo a lui il nostro ritorno a scuola – ha spiegato Leonardo Pescini della IV B dell’Enriques Agnoletti, rappresentante degli studenti e uno degli organizzatori del Forum – Ci siamo resi conto di quanto il Forum, che organizziamo ogni anno, questa volta abbia una valenza doppia, perché porta l’accento sull’importanza del confronto e del dialogo, esperienze che ci sono mancate di più durante la Dad. E’ bello ascoltare i relatori che arricchiscono le nostre conoscenze ma è tanto bello anche poter parlare fra noi, poterci scambiare opinioni e conoscerci attraverso il dialogo dal vivo. È attraverso il confronto che noi giovani cresciamo, come studenti e cittadini.”.

