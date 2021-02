UniFi, Dei all'inaugurazione dell'anno accademico: "Oltre diecimila matricole"

L’Ateneo ha inaugurato oggi l’anno accademico 2020-21: la cerimonia è stata trasmessa trasmessa in diretta live e sul canale YouTube dell’Ateneo.

In collegamento dall’Aula Magna e senza pubblico, il rettore Luigi Dei ha aperto l’evento con la sua relazione.

"In questi sei anni il numero delle matricole è aumentato del 26%, superando quest'anno la quota di 10mila, il dato più alto dell'ultimo ventennio. Un risultato verosimilmente collegato anche a un'attenta revisione dell'offerta formativa e alla istituzione ogni anno di nuovi percorsi sempre più aderenti alla rapida evoluzione del mercato del lavoro" dice il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei. "La vocazione internazionale del nostro Ateneo - ha aggiunto Dei - che proprio quest'anno, in un momento particolarmente critico per la mobilità, raggiunge il record di 4mila studenti stranieri iscritti, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno, resta salda e importante".

Hanno portato un saluto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella.

Hanno preso, quindi, la parola il rappresentante degli studenti Matteo Atticciati e la rappresentante del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici Francesca Di Cosmo. La prolusione è stata affidata alla ricercatrice Chiara Lorini del Dipartimento di Scienze della Salute, sul tema: “Salute e sanità pubblica: sfide e opportunità in una prospettiva post-pandemica”.

A conclusione ha preso la parola per un saluto la Ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.