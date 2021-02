Vaccinazione degli ultra 80enni, oggi il via anche a Colle di Val d'Elsa

Dopo il via all’operazione lunedì a Siena, la vaccinazione degli ultraottantenni effettuata con i medici di medicina generale si estende al nostro territorio comunale. Si tratta per ora delle prime 18 dosi, in attesa della progressiva entrata a regime del sistema prevista a partire dalla prossima settimana, in base alle forniture che saranno disponibili.

La vaccinazione, alla presenza del sindaco Alessandro Donati, è iniziata questo pomeriggio al Centro medico Arnolfo. “Oggi sono state somministrate le prime 18 dosi ai nostri concittadini ultraottantenni- ha detto il sindaco - si tratta di un ulteriore passo verso la messa in sicurezza della nostra popolazione più fragile. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si stanno prodigando e chiedo ancora a tutti i miei concittadini di mantenere atteggiamenti responsabili”.

Fonte: Ufficio Stampa