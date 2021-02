Carlo Ghilli per La Stanza di Vetro su Clivo - canale 680: una vita per la Biblioteca di Empoli

La Biblioteca comunale è uno dei tasselli della città che sta cambiando “pelle”. Da mesi è interessata da un cantiere che presto la restituirà ai suoi utenti abituali più bella e più funzionale di prima. Centro di cultura e di aggregazione, la Biblioteca ha continuato ad erogare i suoi servizi anche durante i mesi più duri ai quali ci ha costretti la pandemia. DI questo e ti tanto altro si parlerà nella puntata di questa sera de “La Stanza di Vetro”, in onda su Clivo Tv (680 del digitale terreste) alle 21,40. Ospite Carlo Ghilli, direttore della Biblioteca Comunale “Renato Fucini”.

Insieme a Ghilli – oltre a conoscere il suo percorso professionale, le sue passioni e i segreti del suo lavoro - parleremo del futuro della Biblioteca, ma anche delle tante, tantissime iniziative che sono state portate avanti in questi ultimi mesi. “Dal prestito a domicilio agli incontri abituali che abbiamo sempre organizzato, anche in collaborazione con alcune associazioni del territorio e che adesso abbiamo spostato sul web”, racconta Ghilli.

E anche nuove iniziative, sempre nell’ottica del coinvolgimento degli utenti. Come ad esempio “Caro lettore, ti scrivo” , con la quale si spediscono a casa di chi ne fa richiesta, delle vere lettere (quelle di una volta) con brani di opere letterarie.

“Abbiamo cercato di mantenere sempre vivo il contatto con i frequentatori abituali della biblioteca”, sottolinea Ghilli. Anche se con alcuni accorgimenti: per usufruire della struttura di via dei Neri occorre prenotarsi. Si può fare al telefono. Ma c’è addirittura una apposita app che lo permette e che segnala anche quanti sono, in ogni momento, gli ospiti presenti, per evitare il rischio degli assembramenti.

Con Ghilli, a La Stanza di Vetro, parleremo anche di come sarà la Biblioteca del futuro, quando le impalcature che, ormai, la nascondono da mesi, potranno essere smontate.