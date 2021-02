Comuni giovani, Bientina primo in Toscana. Santa Croce e Capraia e Limite svettano per Empolese e Cuoio

Sono stati resi noti i dati demografici in merito alla popolazione censita in Toscana al 31 dicembre 2019. La popolazione toscana è di 3,69 milioni di residenti. I dati di sintesi parlano di un calo di abitanti dello 0.24% rispetto al 2018.

L'età media è di 46,8 anni contro i 45,2 dell'Italia: il confronto con i dati del censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi simili a quelli nazionali.

Andando a cercare provincia per provincia, il comune più 'giovane' è quello di Bientina con un'età media di 42,9 anni. Il più vecchio è quello di Zeri, a Massa Carrara, con 58,4 anni.

Tornando alla provincia di Pisa, emergono dati interessanti. Il comprensorio del Cuoio si attesta su dati importanti per 'popolazione giovane'. Santa Croce sull'Arno si trova in terza posizione assoluta nella provincia e in prima tra i 4 comuni di area (43,22 anni). Sempre Santa Croce primeggia anche come indice di vecchiaia, 134 anziani ogni 100 giovani, un numero bassissimo perché vede anziani e giovani quasi alla pari (nella succitata Zeri il rapporto è di 685, quasi 7 anziani per ogni giovane). Tornando al tasso dei comuni giovani, troviamo ulla stessa lunghezza d'onda Santa Maria a Monte (43,78), seguono Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d'Arno (rispettivamente 44,53 e 44,67). Chiude San Miniato con 46,03 anni di media. Ben lontano comunque dal comune più anziano della provincia, Pomarance con il tasso di 50,58.

Andiamo nell'Empolese Valdelsa. I dati sull'età media oscillano tra i 44 e i 47 anni. Il comune più giovane è quello di Capraia e Limite (44,12), seguito a ruota da Montelupo Fiorentino con 44,61.

Seguono poi Montespertoli, Cerreto Guidi ed Empoli con 45 anni di media. Sui 46 anni si attestano Castelfiorentino, Vinci e Gambassi Terme. Chiudono come comuni più anziani Certaldo e Montaione a 47,13 e 47,74. L'indice di vecchiaia evidenzia come ci siano 229 anziani ogni 100 giovani a Certaldo, il dato più alto del circondario. Guardando all'intera Città Metropolitana, il comune più giovane è quello di Campi Bisenzio, quello più anziano Palazzuolo sul Senio (52,3 con 383 anziani ogni 100 giovani).

