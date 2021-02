Contributo affitto per Covid, FI: "Nei bandi ci sia obbligo di rendicontazione"

"I fondi regionali che arrivano ai Comuni della Toscana come contributo per gli affitti, devono contenere l'obbligo di rendicontazione da parte dei beneficiari, cosa che finora non è stata prevista nella modulistica. Chiediamo che questo obbligo venga sancito nei nuovi bandi, per una forma di chiarezza e trasparenza sull'utilizzo di denaro pubblico". E' quanto chiedono il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, e la capogruppo azzurra al Quartiere 1 di Firenze, Roberta Pieraccioni.

"A fine anno - ricordano Stella e Pieraccioni - sono arrivati al Comune oltre 3milioni e 400mila euro da destinare al sostegno delle fasce più deboli della popolazione a causa dell'emergenza Covid-19; di questi fondi, 914.089 euro sono destinati al contributo per il pagamento dell'affitto. Ci sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno ricevuto il contributo ma non pagano l'affitto da mesi. La situazione economica è oggettivamente difficile, la crisi si fa sentire, però crediamo che trasparenza e chiarezza, quando si parla di soldi pubblici, siano d'obbligo".

Fonte: Gruppo Forza Italia Consiglio Regionale della Toscana