Coronavirus a scuola, chiusa la Rodari a Livorno

Le scuole elementari Rodari a Livorno saranno chiuse fino al 25 febbraio per alcuni casi di Coronavirus. Il dirigente scolastico ha preso la decisione, come si legge in una circolare, per "salvaguardare la salute pubblica degli alunni e del personale scolastico". Acquisito il parere dell'Asl, la chiusura è stata decisa a seguito "degli esiti delle indagini epidemiologiche del dipartimento di prevenzione il quale ha interpretato i risultati ottenuti come indicativi di una circolazione virale in ambito scolastico per la quale si ritiene provvedere alla chiusura temporanea della scuola".