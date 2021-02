Coronavirus, un caso alle medie: chiusa scuola a San Quirico d'Orcia

Una classe della scuola secondaria di primo grado di San Quirico D'Orcia in quarantena e chiusura dell’intero plesso per le giornate di venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio con sospensione della didattica in presenza per consentire la sanificazione dei locali. E’ quanto deciso dall’Amministrazione comunale, sentita la Asl Toscana Sud Est e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, dopo aver riscontrato un caso di positività al virus Sars-Cov2.

Nel frattempo sono già state attivate le procedure per il tracciamento e l’esecuzione dei tamponi sugli alunni e sul corpo docente della classe coinvolta. La riapertura del plesso scolastico è prevista per il giorno lunedì 22 febbraio, ad accezione della classe interessata che dovrà osservare la quarantena, salve nuove e diverse indicazioni all’esito degli accertamenti da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl. Al momento non si riscontra la presenza di varianti al virus.

Fonte: Comune di San Quirico d'Orcia - Ufficio stampa