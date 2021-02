Covid Pistoia, incremento dovuto ai tanti test. L'Asl: "Nessun allarme"

La ragione principale dell'incremento del numero delle infezioni da Covi19 registrate è da attribuire al maggior numero dei test effettuati in questo periodo, in particolare, nella settima dall'11 al 17 febbraio.

La provincia di Pistoia, infatti, registra un’incidenza cumulativa, dall’inizio della pandemia nel febbraio 2020, di casi positivi pari al 4,329% che la colloca al di sopra della media regionale pari a 3,896% ma al si sotto delle province di Massa e Carrara (4,747%), Prato (4,720%) e Pisa (4,540%).

La Provincia di Pistoia nella settimana dal 5 all'11 febbraio ha registrato un incremento dei tassi di incidenza / 100.000 abitanti che nell’ultima settimana ha visto un’attenuazione della crescita.

Al momento nella provincia di Pistoia è presente un solo caso accertato di "variante inglese", ricoverato in ospedale e non esistono altre evidenze di casi di infezioni legate a varianti.

"Covid Pistoia, dati non allarmanti"

"I dati pistoiesi - spiega il direttore generale dell'Azienda USL Toscana centro, dottor Paolo Morello Marchese - non devono allarmare la popolazione residente in quanto sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che si registrano in altre aree geografiche della nostra Azienda Sanitaria. Su tutto il territorio si sta assistendo ad un incremento del numero dei contagi a partire dalla fine di gennaio e ad un leggero aumento del numero dei ricoveri nelle nostre tre province".

Covid Pistoia, i numeri

All'Ospedale San Jacopo sono attualmente 49 i pazienti ricoverati nell'area Covid19, 14 in terapia intensiva e sono 31 i pazienti ricoverati nelle Cure Intermedie.

Non si osservano, inoltre, eccessi nei tassi di mortalità per Covid-19 standardizzati per età in nessuno dei comuni della Provincia Pistoiese rispetto al tasso medio dell’AUSL Toscana centro.

L'Azienda precisa infine che, per il monitoraggio sull'andamento dell'epidemia Covid19, si basa su dati delle fonti ufficiali, tra cui le principali: Protezione Civile e Ministero della Salute; Piattaforma integrata COVID dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), per i dati sulle caratteristiche demografiche e cliniche dei contagiati, sui ricoveri e sui decessi da COVID con dettaglio geografico comunale e di zona-distretto; Sistema informativo della prevenzione della Regione Toscana (SISPC), per il numero di nuovi casi giornalieri; test diagnostici eseguiti, casi in isolamento domiciliare o in ospedale, con dettaglio geografico comunale e di zona-distretto; dati resi disponibili da ARS Toscana.

Fonte: Asl Toscana Centro