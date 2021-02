Elezioni Altopascio, Maurizio Marchetti si candida per il quinto mandato

Il nome nuovo per le elezioni a Altopascio è un volto che nella città della provincia di Lucca conoscono benissimo. Alle urne il candidato del centrodestra unito sarà Maurizio Marchetti. Si tratta dell'ex sindaco altopascese, che ha guidato il Comune dal 1993 al 2001 per due mandati e poi dal 2006 al 2016 per altri due mandati. In totale Marchetti è stato sindaco per diciotto anni.

Nel 2016 lasciò la parte di candidato a Fagni, che però perse con l'attuale sindaco Sara D'Ambrosio. Marchetti, consigliere regionale, ha l'appoggio di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia.