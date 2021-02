I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti per una fuga di gas in via Vincenzo Cuoco a Firenze, causata durante l'esecuzione di alcuni lavori di scavo in strada.

A causa dell'interessamento di un locale seminterrato, a scopo cautelativo sono state fatte evacuare le 8 famiglie occupanti il condominio interessato.

Sul posto anche polizia, polizia municipale, personale del 118 e tecnici dell'azienda del gas.