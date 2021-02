Buongiorno ogni tanto guardando su facebook nei profili degli amici trovo al pubblicazione delle loro ricette e per questo gli chiedo quasi sempre se mi possono dare la ricetta e la foto del piatto finale. Per la ricetta di oggi è andata proprio così. Ringrazio Francesca una mia amica che conosco da una vita, l'ho conosciuta alla scuola elementare e poi abbiamo fatto insieme anche le scuole medie e da lì le nostre strade si sono divise, ma siamo sempre state in buoni rapporti.

Francesca poco tempo fa si è dedicata alla preparazione degli gnocchi di patate fatti in casa. La ricetta le è stata data o da un familiare o da un'amica e Francesca non ha fatto altro che seguirla alla lettera. Mi ha dato anche la ricetta del sugo per condire gli gnocchi. Una ricetta completa con tanto di foto finale del suo piatto.

Francesca nella ricetta ha messo anche un uovo, infatti per ogni chilo di patate un uovo, l'uovo serve a lavorare meglio l'impasto, ma potete anche decidere di non metterlo.

Gnocchi di patate

1 kg di patate rosse

300 gr di farina tipo O

1 uovo (per lavorare meglio l'impasto, ma potete anche non utilizzarlo)

sale quanto basta

Preparazione

Iniziata sbucciando le patate, fatele a pezzetti e le lessateli in acqua con un po'di sale. Non dovranno essere ne troppo cotte e ne troppo scotte. Finita la cottura scolatele e fatele raffreddare. Poi passatele con lo schiaccia patate o con la forchetta, mi raccomando vanno lavorate bene. Aggiungete l'uovo (facoltativo) e poi impastate e poco alla volta iniziate ad aggiungere la farina, continuando a lavorare con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto (lavate spesso le mani e aggiungete sempre un po' di farina altrimenti l'impasto sarà sempre appiccicoso). Formate un panetto e poi stendetelo con un mattarello per uno spessore di circa un dito di mano. Con un coltello tagliate l'impasto creando delle strisce lunghe che dovranno essere lavorate per formare dei rotolini. Tagliate i rotolini con il coltello formando dei quadretti all'incirca di un centimetro. Mettete abbondante acqua a bollire, aggiungete un po' di sale e poi buttate gli gnocchi, saranno cotti appena iniziano a venire a galla.

Ricetta del sugo:

Prezzemolo tritato

uno spicchio di aglio

peperoncino

olio extravergine di oliva q.b.

e pommarola fatta in casa oppure se non lo avete la passata di pomodoro.

Preparazione

In una pentola mettete dell'olio di oliva, un bel po' e fatevi soffriggere il prezzemolo tritato con aglio e peperoncino. Poi aggiungete la pommarola fatta in casa e se non ce l'avete va bene anche la passata di pomodoro. Francesca il soffritto lo fa in più, quello che non serve lo congela perché poi è già pronto all'uso quando ne avrà bisogno.

Francesca S. di Empoli

