I Fatti della Fiera e le barricate a Certaldo, la Lega dona due copie del saggio alla biblioteca

Questa mattina, come anticipato nel Consiglio comunale di ieri, i Consiglieri comunali della Lega - Salvini Certaldo Damiano Baldini e Eliseo Palazzo hanno donato alla biblioteca comunale due copie dell’ultimo libro scritto da Maria Chiara Merlini. L’opera, dal titolo “Certaldo. 28 febbraio 1921 – 28 febbraio 2021. Cento anni dai 'Fatti della Fiera'»”, racconta l’omonimo avvenimento ricostruito in occasione della ricorrenza del centenario.

“Abbiamo donato due copie del libro per valorizzare la Memoria storica ed omaggiare un lavoro di ricostruzione meritevole dell’autrice - dichiarano i Consiglieri Comunali. Siamo orgogliosi che una concittadina abbia dedicato del tempo allo studio di questi avvenimenti accaduti nel nostro territorio.

Citando la stessa autrice: “Comunicare il territorio in cui viviamo: una missione, la nostra, che parte dalla ricerca. Ricercare per conoscere, conservare e trasmettere la Memoria”. Non possiamo che confermare quanto scritto; come Amministratori locali ci siamo sentiti in dovere di arricchire la già ampia offerta bibliotecaria con due testi che fra qualche anno saranno oggetto di studio, approfondimento e ricerca da parte delle future generazioni, certaldesi e non solo”.

Fonte: Lega Certaldo