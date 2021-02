Litorale Pisano, arriva il via libera ai lavori di ripascimento per contrastare l'erosione

“L'intervento che chiedevamo da anni verrà finalmente realizzato: tra pochi giorni partiranno i lavori di ripascimento sul Litorale Pisano” ad annunciarlo il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Imprenditori e titolari degli stabilimenti balneari di Marina di Pisa e Tirrenia aspettavano da molto tempo il via libera ai lavori che permetteranno di mettere in sicurezza un tratto di costa fortemente danneggiato dalle mareggiate. La notizia permette almeno di tirare un sospiro di sollievo in vista di una stagione estiva che si preannuncia incerta e difficile, a causa dell'emergenza sanitaria che fin da oggi non permette alcun tipo di programmazione alle attività del Litorale”.

I lavori interesseranno il ripascimento degli arenili nel tratto della cella soffolta “Milano”, al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia, e saranno conclusi prima dell'inizio della stagione estiva.

“Ringraziamo la Regione Toscana per aver finanziato l'intervento e il Comune di Pisa per averlo attuato in tempi che permetteranno di avere la spiaggia agibile prima della prossima estate. Era importantissimo non perdere altro tempo” commenta Pieragnoli. “I processi erosivi si sono accelerati e ogni anno l'erosione costiera minaccia in modo sempre più preoccupante l'esistenza degli stabilimenti balneari e di tutti gli operatori che vivono e lavorano sulla costa. Non è accettabile che gli imprenditori del settore vivano ogni stagione con ansia e preoccupazione e siano costretti a mettere mano al portafoglio per riparare i danni delle mareggiate. Il ripascimento degli arenili è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità a un Litorale che deve essere salvaguardato e riqualificato con una meticolosa programmazione e opere di manutenzione, a partire dai suoi aspetti più critici”.

Fonte: Confcommercio Pisa