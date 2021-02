Incidente sul lavoro stamattina, 18 febbraio, a Fucecchio. Un operaio 52enne poco dopo le 11 mentre utilizzava la spazzolatrice in un calzaturificio di via Pistoiese, vi è rimasto incastrato con la mano. Immediato l'intervento dei sanitari della Pubblica Assistenza di Fucecchio che hanno trasportato l'uomo all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.