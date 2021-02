Odio online, Antonella Bundu vittima di troll durante la conferenza su Alessandro Sinigaglia

Antonella Bundu, consigliera comunale di Firenze in quota Sinistra Progetto Comune è stata vittima di un brutto episodio di odio online.

La consigliera era stata invitata ieri, 17 febbraio, dal British Institute di Firenze a tenere una conferenza online sul partigiano nero, comunista ed ebreo Alessandro Sinigaglia.

Quando la Bundu ha preso la parola nella conferenza 'Alessandro Sinigaglia and Florentine Resistance', hanno fatto irruzione nello spazio Zoom alcuni troll (anonimi che intralciano il normale svolgimento di una discussione inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori tema), che hanno preso a disegnare membri maschili e a scrivere Hitler e Ne*** rivolgendosi alla consigliera.

Il collegamento è stato interrotto per poter creare dei blocchi alla diretta, in modo che gli hacker non potessero entrarvi nuovamente.

Antonella Bundu commenta l'episodio: "Ringrazio il direttore del British Institute, per avermi chiesto di riprovare dopo circa 20 minuti di interruzione, dicendo in perfetto inglese l'equivalente di "non possiamo darla vinta a quei fascisti".

"Mi dispiace solo- conclude- che mia madre abbia dovuto assistere a questo schifo ma alla fine abbiamo fatto l'incontro che ha avuto, se possibile, un significato ancora più importante".

Il British Institute sulla sua pagina Facebook scrive: "Il British Institute of Florence è stato onorato di avere Antonella Bundu che ha tenuto il suo affascinante discorso su Sinigaglia stasera al nostro pubblico. E siamo stati commossi dal suo coraggio nel continuare dopo che un feroce attacco da parte di un gruppo coordinato di troll razzisti ci ha costretti a sospendere temporaneamente la conferenza su Zoom. Brava Antonella! E vergogna per i troll".