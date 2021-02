Teatro, anche il Manzoni di Pistoia si 'accende'

Anche l’Associazione Teatrale Pistoiese si unisce lunedì 22 febbraio all’iniziativa nazionale “Facciamo luce sul teatro” a sostegno dei teatri e dei lavoratori dello spettacolo dal vivo promossa da U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, l’associazione di categoria a cui aderiscono i più importanti volti della scena italiana, tra i quali Cristiana Capotondi, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Massimo Popolizio, Luca Zingaretti).

Ad un anno di distanza dal primo provvedimento governativo di sospensione delle attività come misura di contrasto all’emergenza Covid19, lo spettacolo dal vivo è, infatti, tra i settori più duramente colpiti in questo difficile momento.

Dalle 19.30 alle 21.30 anche il Teatro Manzoni di Pistoia, come molti teatri italiani, si ‘illuminerà”: un gesto simbolico per chiedere che si torni a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo e che si adotti un piano che porti prima possibile alla riapertura degli spazi, per accogliere nuovamente gli spettatori in piena sicurezza.

Affinché i teatri “tornino ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città” e luoghi da vivere in comunità per condividere la bellezza, vero e insostituibile nutrimento dell’anima.

Fonte: Ufficio stampa