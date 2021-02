"Torniamo in campo": una tavola rotonda per la ripartenza del calcio UISP

Il Settore di Attività Calcio UISP Nazionale comunica l'organizzazione di una tavola rotonda dal titolo "Torniamo in campo", rivolta ai responsabili delle Strutture di Attività territoriali e regionali e ai loro stretti collaboratori. Sabato 20 febbraio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, con inizio accreditamento alle ore 15.15, avrà luogo il seminario per la ripartenza del calcio amatoriale in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet. La tavola rotonda è riservata ai responsabili delle SdA Calcio o ai loro delegati, che possono coinvolgere un altro singolo collaboratore per ogni comitato. Saranno presenti i componenti del Gruppo di Lavoro Allargato della SdA Calcio UISP Nazionale, con collegamenti da parte del Responsabile Calcio UISP Nazionale Alessandro Baldi, del Vice Presidente UISP Tiziano Pesce, e del Segretario Generale Tommaso Dorati. Il seminario è finalizzato a pianificare la ripresa degli allenamenti individuali e di squadra per gli sport di contatto per le squadre iscritte ai campionati di preminente interesse nazionale. L'obbiettivo è quello di organizzare un campionato che, partendo da una fase 1 con sfide sul territorio, si sviluppi fino alla fase 3 che eleggerà la squadra campione nazionale. La Uisp pone le basi per la ripartenza con fiducia e rinnovato entusiasmo, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza.

Fonte: UISP