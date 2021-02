Turismo, patto tra Comune e Istituto Enriques per il rilancio nell'era post Covid-19

Ripensare l’offerta e la promozione turistica nell’era “post Covid 19”. A partire dal crescente interesse verso il cosidetto “turismo di prossimità”, che privilegia l’Italia meno nota e affollata, le attività open air, il turismo “lento”, i viaggi individuali, in famiglia o in coppia, che ripartiranno presumibilmente prima dei viaggi di gruppo, stante la necessità di mantenere ancora per qualche tempo le misure di distanziamento sociale.

Sono solo alcune delle finalità dell’”accordo quadro di collaborazione” che – dopo il via libera dell’Istituto “F. Enriques” – è stato approvato dalla Giunta Comunale di Castelfiorentino nella riunione di ieri, con l’obiettivo di farsi trovare pronti nel saper dare le risposte giuste alle nuove esigenze del mercato turistico.

Tre i capisaldi dell’accordo: primo, creare una rete di soggetti (pubblici e privati) che abbiano competenza e interesse alla promozione del territorio, nonché alla valorizzazione del suo patrimonio culturale, storico-artistico, paesaggistico e ambientale; secondo, costruire un’offerta turistica articolata e diversificata, con proposte di “turismo relazionale” ed “esperenziale” (itinerari culturali storici, artistici, enogastronomici, religiosi e di benessere) e infine proposte riconducibili alla valorizzazione della “Via Francigena”, con un lavoro di squadra anche per quanto riguarda il reperimento delle risorse (esempio: adesione a bandi dedicati); terzo, coordinare le attività di comunicazione e promozione, con un’attenzione specifica alle nuove tecnologie, in considerazione del fatto che gli strumenti digitali avranno un’importanza ancor più decisiva rispetto al passato.

Sia il Comune che l’Istituto “F. Enriques”, in particolare, considerano strategica la partecipazione attiva dei soggetti privati alla definizione delle proposte progettuali, affinché le azioni e gli interventi proposti siano il più possibile rispondenti alle reali necessità dei nuovi flussi turistici

“Ci stiamo attrezzando per ripartire nel migliore dei modi già al momento della riapertura della prossima stagione turistica – sottolinea il Vicesindaco con delega al Turismo, Claudia Centi – e con questo spirito abbiamo siglato un accordo quadro con l’Istituto F. Enriques affinché il valido apporto degli studenti e dei docenti possano essere messe al servizio di questa finalità, in particolare della rete di accoglienza turistica. Puntiamo a fare rete con tutti i soggetti, pubblici e privati, per costruire un’offerta che sia condivisa e soprattutto su “misura”, adeguata alle nostre potenzialità e alle mutate esigenze della domanda turistica”

“Sono contenta – osserva l’Assessore alla Scuola, Francesca Giannì - che il nostro istituto si stia impegnando nel settore del turismo affinché possano crearsi nuovi meccanismi virtuosi con le realtà associative e imprenditoriali del territorio. Questa collaborazione si muove nel solco dell'alleanza educativa, culturale che la nostra amministrazione porta avanti da anni con la rete della comunità educante del paese. Una nuova spinta per un settore importante su cui il vicesindaco sta lavorando con impegno durante questa emergenza"

"l'Istituto Superiore Enriques – sottolinea il Dirigente scolastico, Barbara Degl’Innocenti - è da decenni una scuola di punta nella formazione dei giovani della Valdelsa fiorentina sia nei percorsi d'istruzione liceale sia in quelli tecnico professionali. La vocazione alla promozione turistica e culturale è quindi nel DNA della nostra scuola, che ha sempre partecipato attivamente alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale con la piena partecipazione dei propri studenti e docenti, per favorire quel radicamento civico che contribuisce allo sviluppo e al benessere del territorio, nel comune interesse e impegno a favore delle nuove generazioni."

Fonte: Ufficio Stampa