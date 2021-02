Vaccini, apre un punto a San Casciano

Inizieranno domani, venerdì 19 febbraio, le vaccinazioni anti-Covid al presidio socio-sanitario di San Casciano, in via del Cassero. Si tratta di una nuova sede vaccinale, individuata dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est che nel complesso ne ha designate cinque per consentire le somministrazioni sul territorio: funzioneranno una al giorno, durante la settimana, e a San Casciano si vaccinerà il venerdì. In occasione dell’apertura del punto vaccinale il sindaco Roberto Ciappi incontrerà gli operatori sanitari che illustreranno le modalità di funzionamento della sede.

In questa fase il centro vaccinale di San Casciano si occuperà della somministrazione del vaccino AstraZeneca alle persone fra 18 e 55 anni delle categorie prioritarie, vale a dire personale della scuola e delle forze dell'ordine, che si prenotano sul portale regionale dedicato. Tali centri di somministrazione si affiancano a quello di riferimento istituito per l'area fiorentina al Mandela Forum di Firenze. Dai prossimi giorni i medici di famiglia avvieranno la programmazione per la vaccinazione degli ultraottantenni che saranno chiamati direttamente dal medico di base.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa