Accademia Federale della Lega Toscana, tornano gli appuntamenti

Tornano gli appuntamenti con l'Accademia Federale della Lega Toscana. La scuola di formazione del partito, diretta a livello nazionale dal Senatore Manuel Vescovi e, regionale, da Mirco Melchionno, prevede due lezioni in via telematica e quattro, confidando nella possibilità di tornare ad organizzare eventi in presenza, sui vari territori. Il 27 febbraio, via Zoom, si parlerà di 'Unione Europea, politica estera e funzionamento degli organismi internazionali', il 20 marzo, sempre da remoto, sarà la volta di 'Istruzione pubblica, paritaria e privata'. Il primo incontro in presenza è previsto per il 17 aprile a Siena e sarà sul tema de 'La negoziazione politica", il 22 maggio a Firenze si parlerà di 'Valorizzazione dei beni culturali'. A Pisa il 12 giugno sarà la volta del 'Sistema sanitario nazionale', mentre il 17 luglio a Siena saranno le strategie elettorali ad essere protagoniste con gli 'Otto segreti per una campagna elettorale vincente'. "L'Accademia federale nasce nell'ottobre 2018 - afferma il Senatore Manuel Vescovi - è partita in due regioni e, dopo tre anni, siamo arrivati a 15 regioni con 1500 iscritti. E' stato un rapido successo. Il piano formativo è composto da tre anni più una serie di esperienze esterne all'aula come visite istituzionali ed eventi sul campo. La formazione è per noi della Lega fondamentale. Siamo stati gestiti fino a pochi giorni fa da un Governo giallorosso dove non c'era la competenza ed abbiamo visto i disastri che ha prodotto. Avere dei politici che comunicano bene, ma soprattutto che sono formati per governare, fa la differenza per operare scelte che incidano sulla qualità della vita dei cittadini italiani". In Toscana l'Accademia sta lavorando con temi di attualità. "I nostri appuntamenti - afferma il responsabile Mirco Melchionno- entrano nel concreto della vita politica internazionale, regionale e locale. Chi frequenta l'accademia esce con una formazione completa ed è pronto ad assumere ruoli di partito ed istituzionali. Oltre all'insegnamento, chi frequenta le lezioni ha la possibilità di confrontarsi con relatori che danno indicazioni pratiche per la loro futura azione politica. Formarsi è indispensabile per chi vuole intraprendere un'attività politico-istituzionale e mettersi al servizio dei cittadini. Questo è l'obiettivo e lo spirito dell'Accademia(per info: toscana@accademiafederale.it). Sull'Accademia Federale crede molto il commissario della Lega Toscana-Salvini Premier l'onorevole Mario Lolini. "La presenza del Senatore Manuel Vescovi e il lavoro svolto da Mirco Melchionno - sostiene Lolini- rendono la Toscana uno dei territori di maggior incidenza della formazione offerta dall'Accademia. Sono convinto che da qui uscirà la futura classe dirigente di un partito che sta dimostrando di saper governare in molti capoluoghi o in comuni importanti e che è pronta ad assumersi anche la guida della Regione".

Fonte: Ufficio stampa