Alla Misericordia di Empoli il corso BLSD per operatori sanitari

È in programma fra pochi giorni alla Misericordia di Empoli un incontro formativo molto importante. Mercoledì 24 Febbraio, dalle ore 14.00 alle 19.00, si terrà infatti il Corso BLSD per operatori sanitari, con rilascio della Certificazione IRC, presso la sede in via Cavour 32 a Empoli.

Partecipando al corso sarà possibile imparare la sequenza di rianimazione di base nell’adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. I partecipanti acquisiranno inoltre conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Il corso sarà tenuto da un professionista sanitario. Per ricevere informazioni o iscriversi basta chiamare la Misericordia di Empoli allo 0571-7255 o scrivere un'email a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli