Aumenti casi di Covid a Pistoia, il sindaco: "Scuole e altre attività per ora restano aperte"

A Pistoia le scuole restano aperte, così come le altre attività che al momento non hanno chiuso. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Tomasi, commentando su Fb l'aumento di casi positivi al Covid 19 nel Pistoiese: "In questo momento non ci sono variazioni rispetto alle misure già in vigore. Aspettiamo gli aggiornamenti della Regione e del Ministero. La provincia di Pistoia registra un'incidenza cumulativa di casi positivi pari al 4,329% che la colloca al di sopra della media regionale, pari al 3,896%, ma al di sotto delle province di Massa Carrara (4,747%), Prato (4,720%) e Pisa (4,540%)".

Tomasi fa notare, infine, che la provincia di Pistoia "nella settimana dal 5 all'11 febbraio ha registrato un incremento dei tassi di incidenza, che si è poi consolidato nell'ultima settimana con una attenuazione della crescita" e che" il trend nel comune capoluogo è rallentato".