Bambina di 8 anni cade da cavallo, trasportata in codice rosso al Meyer

Questo pomeriggio una bambina di 8 anni è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso al Meyer, dopo una caduta da cavallo. La bambina sarebbe scivolata e caduta dalla sella, sbattendo la testa. È successo in un maneggio di Coreglia Antelminelli, in località La Villa.

Immediatamente allertato il 118 dai presenti, che ha inviato un'ambulanza sul posto e l'elisoccorso Pegaso. La piccola, sebbene dolorante per un presunto trauma cranico, sarebbe stata cosciente al momento del trasferimento all'ospedale Meyer di Firenze.