Bilancio, il centrodestra: "La maggioranza non può eludere problemi"

In occasione dell’esame del bilancio di previsione il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo ha confermato il suo ruolo di presenza incalzante dagli scranni dell’opposizione motivando la propria contrarietà alla manovra finanziaria con osservazioni puntuali nel merito eluse dalla maggioranza.

In particolare non ci convince l’approccio al rapporto con le società partecipate che impatta sulla gestione dei servizi perché ci sembra che manchi il coraggio di affrontare problemi che metterebbero in discussione le rendite di posizione di apparati burocratici legati al PD.

Non si può enfatizzare l’invarianza delle aliquote tributarie ma non interrogarsi adeguatamente sulla qualità delle prestazioni erogate e anche quest’anno il presunto gettito della TARI che viene introitato dal gestore ALIA è iscritto in bilancio senza avere contezza del piano economico finanziario ed abbiamo pertanto chiesto un’audizione in Consiglio comunale dei vertici aziendali, anche per capire quali ricadute avrà ad esempio sui programmi gestionali il cambiamento del quadro normativo che a partire dal 1 gennaio 2021 dovrebbe portare al mancato conferimento di rifiuti già urbani che verranno considerati speciali.

Parimenti non si può non pensare che abbiano diritto alla chiarezza gli utenti del servizio idrico troppo spesso coinvolti in disservizi legati a guasti su varie aree del territorio , senza conoscere nel dettaglio quale sia la qualità delle tubazioni e se ed in che termini ci sia un cronoprogramma chiaro di interventi manutentivi o sostitutivi.

Si continua a prestare consenso al sistema organizzativo dell’Unione dei comuni , ma manca un reale osservatorio sulla qualità dei servizi erogati e anche alle modalità gestionali visto che il rendiconto 2019 ha fatto rilevare un deficit che i comuni sono stati chiamati a rifondere

Abbiamo posto attenzione all’efficientamento del rapporto cittadino / pubblica amministrazione sul piano dei pagamenti per via telematica ma ci sembra emerso un quadro di difficoltà nel flusso di raccolta dei dati che per il futuro prossimo non desta troppo ottimismo

Ci siamo intrattenuti criticamente sul fatto che un’infrastruttura ritenuta prioritaria come la realizzazione della rotonda alla confluenza tra via I° Maggio e la statale 67 venga nuovamente e per il quarto anno consecutivo posticipata nel piano triennale delle opere pubbliche , con la motivazione , realistica visto lo stato dei luoghi , ma non convincente sul piano politico , che non si può intasare l’area in costanza di lavori sulla superstrada FI-PI-LI , ma per noi è doveroso incalzare la Regione Toscana affinchè si eviti di procrastinare a lungo la cantierizzazione dell’arteria

Si è parlato a lungo del futuro prossimo della Villa Ambrogiana, ma se sull’ipotesi di ristrutturazione che la faccia sito del progetto Uffizi diffusi siamo d’accordo, ci pare che la necessità di intervenire sull’ex area Fanciullacci nelle immediate adiacenze sia una priorità finora sottovalutata che al momento vede invece un sempre più avanzato e vistoso degrado da incuria , nonostante sia patrimonio comunale.

Il centro destra è fiero di aver offerto ancora una volta un contributo puntuale al dibattito, caratterizzandosi come opposizione qualificata che non recita a soggetto ma guarda all’interesse esclusivo dei nostri concittadini che hanno bisogno anche di attente voci fuori dal coro pronte a recepire problematiche di pubblica utilità.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo